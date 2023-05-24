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У Держдепі звинуватили РФ у перешкоджанні роботі "зернової угоди"

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 13:23

У Держдепартаменті США заявили, що Росія перешкоджає роботі Чорноморської зернової ініціативи, термін якої продовжили 17 травня.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує перешкоджати нормальному функціонуванню цієї життєво важливої ініціативи. Дійсно, відтоді, як чорнило висохло на першій угоді про Чорноморську зернову ініціативу, Росія почала публічно скаржитися на цю угоду і перешкоджала їй", – сказав він.

За словами представника Держдепу, зараз Росія відмовляється пускати кораблі до одного з трьох портів, роботу яких домовились розблокувати в рамках продовження "зернової угоди".

"Їхнє постійне перешкоджання цій ініціативі та погрози вийти з неї – загрожує зростанням світових цін на продовольство і зниженням доступності продовольства для вразливих верств населення в усьому світі, і ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати в заручниках глобальні запаси продовольства", – наголосив Міллер.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

За даними української сторони, Росія з 29 квітня блокує вхідний флот у порт "Південний" – один із трьох портів, які входять у "зернову угоду". Суднам, що прямують у порт, відмовляють в інспекції та реєстрації без пояснення причин.

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Теми: зерно
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