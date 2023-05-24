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В Госдепе обвинили РФ в препятствовании работе "зерновой сделки"

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 13:23

В Госдепартаменте США заявили, что Россия препятствует работе Черноморской зерновой инициативы, срок которой продлили 17 мая.

Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Россия продолжает препятствовать нормальному функционированию этой жизненно важной инициативы. Действительно, с тех пор как чернила высохли на первом соглашении о Черноморской зерновой инициативе, Россия начала публично жаловаться на это соглашение и препятствовала ему", – сказал он.

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По словам представителя Госдепа, сейчас Россия отказывается пускать корабли в один из трех портов, работу которых договорились разблокировать в рамках продления "зерновой сделки".

"Их постоянное препятствование этой инициативе и угрозы выйти из нее – грозит ростом мировых цен на продовольствие и снижением доступности продовольствия для уязвимых слоев населения во всем мире, и мы в очередной раз призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные запасы продовольствия", – подчеркнул Миллер.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на два месяца.

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По данным украинской стороны, Россия с 29 апреля блокирует входной флот в порт "Южный" – один из трех портов, которые входят в "зерновое соглашение". Судам, следующим в порт, отказывают в инспекции и регистрации без объяснения причин.

Темы: зерно
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