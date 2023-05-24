Німеччина може підтримати "коаліцію винищувачів" для України - командувач ВПС

Головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц заявив, що країна може приєднатися до "коаліції винищувачів" для України, незважаючи на те що в бундесверу немає F-16, про які просить Київ.

Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Країни, які не мають F-16, можуть надати тут підтримку скоріше на периферії, наприклад, інфраструктурою або навчанням", – зазначив Герхартц.

За його словами, озброєння німецького винищувача Eurofighter, зокрема, без проблем може бути передано для використання на F-16.

Він додав, що рішення про можливу участь Німеччини у "коаліції винищувачів" та про її обсяг, залежить від політиків.

"Багато країн буквально недавно зняли з експлуатації свої літаки і могли б своєчасно поставити їх Україні", – сказав Герхартц.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак, за його словами, можливий внесок Берліна може бути незначним.

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Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.