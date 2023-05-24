Германия может поддержать "коалицию истребителей" для Украины – командующий ВВС

Главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что страна может присоединиться к "коалиции истребителей" для Украины, несмотря на то, что у Бундесвера нет F-16, о которых просит Киев.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

"Страны, у которых нет F-16, могут оказать здесь поддержку скорее на периферии, например, инфраструктурой или обучением", – отметил Герхартц.

По его словам, вооружение немецкого истребителя Eurofighter, в частности, без проблем может быть передано для использования на F-16.

Он добавил, что решение о возможном участии Германии в "коалиции истребителей" и о ее объеме, зависит от политиков.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", – сказал Герхартц.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако, по его словам, возможный вклад Берлина может быть незначительным.

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На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.