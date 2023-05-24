Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики Лукашенка хочуть депортувати українку – ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 24 травня 2023, 14:38
Силовики Лукашенка хочуть депортувати українку – ЗМІ
скриншот

Білорусь збирається депортувати українку, яку раніше притягували до відповідальності в РБ за "порушення порядку організації масових заходів" і знову затримали за підписку на нібито екстремістські телеграм-канали.

Джерело: "Медіазона Білорусь" із посиланням на близький до силовиків телеграм-канал "Книга ГУ "БАЗА"", який опублікував відео з жінкою

Деталі: На камеру жінка каже, що вже притягувалася за адміністративною статтею 23.34 КпАП і її попереджали про відповідальність за повторне порушення.

"Я громадянка України, і зараз буде вирішуватися питання щодо моєї депортації на батьківщину", - каже вона.

Автори каналу пишуть, що разом із жінкою затримано і її чоловіка. За якою статтею затримали подружжя цього разу, і чи загрожує депортація її чоловікові - невідомо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьправа людинидепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь
У Польщі кажуть про причетність РФ і Білорусі до нападів на прикордонників
Одного із засновників Nexta Протасевича помилували в Білорусі
Останні новини
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
16:58
Путін відреагував на атаку дронів: каже, що спрацьовано штатно
Усі новини...
Реклама: