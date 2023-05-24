Силовики Лукашенка хочуть депортувати українку – ЗМІ

Білорусь збирається депортувати українку, яку раніше притягували до відповідальності в РБ за "порушення порядку організації масових заходів" і знову затримали за підписку на нібито екстремістські телеграм-канали.

Джерело: "Медіазона Білорусь" із посиланням на близький до силовиків телеграм-канал "Книга ГУ "БАЗА"", який опублікував відео з жінкою

Деталі: На камеру жінка каже, що вже притягувалася за адміністративною статтею 23.34 КпАП і її попереджали про відповідальність за повторне порушення.

"Я громадянка України, і зараз буде вирішуватися питання щодо моєї депортації на батьківщину", - каже вона.

Автори каналу пишуть, що разом із жінкою затримано і її чоловіка. За якою статтею затримали подружжя цього разу, і чи загрожує депортація її чоловікові - невідомо.