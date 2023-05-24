Силовики Лукашенко хотят депортировать украинку – СМИ

Беларусь собирается депортировать украинку, которая ранее привлекалась к ответственности в РБ за "нарушение порядка организации массовых мероприятий" и была вновь задержана за подписку на якобы экстремистские телеграм-каналы.

Источник: "Медиазона Беларусь" со ссылкой на близкий к силовикам телеграм-канал "Книга ГУ"БАЗА"", который опубликовал видео с женщиной

Детали: На камеру женщина говорит, что уже привлекалась по административной статье 23.34 КоАП и ее предупреждали об ответственности за повторное нарушение.

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"Я гражданка Украины, и теперь будет решаться вопрос о моей депортации на родину", — говорит она.

Авторы канала пишут, что вместе с женщиной задержан и ее супруг. По какой статье задержали супругов на этот раз, и грозит ли депортация ее мужу — неизвестно.