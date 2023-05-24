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Посол в Німеччині анонсував 110 танків Leopard 1 для України

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 15:35

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків Leopard 1.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"110 леопардів 1А5. Вже скоро", – написав посол у Twitter, додавши фото на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

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Макеєв не повідомив жодних подробиць, але, очевидно, йдеться про танки, передачу яких у лютому анонсували Нідерланди разом з Німеччиною та Данією.

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Тоді йшлося про 100 танків, пізніше була інформація про 80 одиниць.

За неофіційної інформації, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.

28 квітня повідомлялося, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard 1.

На початку травня виконувач обов'язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1 будуть готові до розгортання в Україні до 1 червня.

Теми: Німеччинатанки
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