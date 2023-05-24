Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол в Німеччині анонсував 110 танків Leopard 1 для України

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 15:35

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом танків Leopard 1.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"110 леопардів 1А5. Вже скоро", – написав посол у Twitter, додавши фото на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

Макеєв не повідомив жодних подробиць, але, очевидно, йдеться про танки, передачу яких у лютому анонсували Нідерланди разом з Німеччиною та Данією.

Тоді йшлося про 100 танків, пізніше була інформація про 80 одиниць.

ВІДЕО ДНЯ

За неофіційної інформації, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.

28 квітня повідомлялося, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard 1.

На початку травня виконувач обов'язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1 будуть готові до розгортання в Україні до 1 червня.

Теми: Німеччинатанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Німеччина
Німеччина може підтримати "коаліцію винищувачів" для України - командувач ВПС
У Німеччині суд дозволив Google видаляти лише доведену брехню
Німеччина передала Україні радар ППО TRML-4D, дрони й автомобільну техніку
Останні новини
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
16:58
Путін відреагував на атаку дронів: каже, що спрацьовано штатно
Усі новини...
Реклама: