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Посол в Германии анонсировал 110 танков Leopard 1 для Украины

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 15:35

Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал получение Киевом в ближайшее время танков Leopard 1.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"110 леопардов 1А5. Уже скоро", – написал посол в Twitter, добавив фото на фоне одного из танков, а также видео из ремонтного цеха.

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Макеев не сообщил никаких подробностей, но, очевидно, речь идет о танках, передачу которых в феврале анонсировали Нидерланды вместе с Германией и Данией.

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Тогда речь шла о 100 танках, позже была информация о 80 единицах.

По неофициальной информации, речь идет в том числе о бывших датских Leopard, которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах.

28 апреля сообщалось, что украинские танкисты уже начали учения на танках Leopard 1.

В начале мая исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1 будут готовы к развертыванию в Украине до 1 июня.

Темы: Германиятанки
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