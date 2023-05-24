До Румунії на надувній подушці і з мапою "від руки": на кордоні піймали чоловіка

Прикордонники спіймали на Одещині чоловіка, який намагався переплисти Дунай на надувній подушці та з саморобною мапою, щоб потрапити до Румунії.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка на березі річки Дунай. У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

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Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці".

Деталі: Чоловіка оштрафують на 3,4 тис. грн за спробу незаконного перетинання кордону.