До Румунії на надувній подушці і з мапою "від руки": на кордоні піймали чоловіка

Прикордонники спіймали на Одещині чоловіка, який намагався переплисти Дунай на надувній подушці та з саморобною мапою, щоб потрапити до Румунії.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка на березі річки Дунай. У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці".

Деталі: Чоловіка оштрафують на 3,4 тис. грн за спробу незаконного перетинання кордону.