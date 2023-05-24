В Румынию на надувной подушке и с картой "от руки": на границе поймали мужчину

Пограничники поймали в Одесской области мужчину, который пытался переплыть Дунай на надувной подушке и с самодельной картой, чтобы попасть в Румынию.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Военнослужащие Измаильского отряда задержали 42-летнего мужчину на берегу реки Дунай. В телефоне путешественника содержалась фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, который проходил через реку.

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Пограничникам житель Днепропетровской области объяснил, что маршрут прокладывал лично, при этом учитывал где наименьшая ширина и глубина Дуная. Пересечь государственную границу он планировал вплавь на надувной резиновой подушке".

Детали: Мужчину оштрафуют на 3,4 тыс. грн за попытку незаконного пересечения границы.