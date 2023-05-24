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Німеччина зміцнить східний фланг НАТО у відповідь на агресію РФ – президент

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 18:55
Німеччина зміцнить східний фланг НАТО у відповідь на агресію РФ – президент
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото з Facebook

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Румунії в середу пообіцяв посилення східного флангу Північноатлантичного альянсу – у відповідь на повномасштабну війну Росії в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Після переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті він зазначив, що Німеччина не тільки готова надати більшу підтримку оборонним можливостям НАТО в цілому.

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"Але ми знаємо, зокрема, що східний фланг (НАТО. – Ред.) має бути посилений, має бути також посилений (військовою. – Ред.) присутністю", – додав він.

Президент ФРН згадав про внески, вже зроблені Німеччиною з цією метою – наприклад, участь у повітряному спостереженні на східному кордоні Альянсу, й запевнив, що "Німеччина не буде ухилятися від своєї відповідальності".

Окремо Штайнмаєр висловив подяку Румунії за прийняття сотень тисяч біженців з України, які вирушили до інших держав ЄС або залишились на румунській території.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше цього тижня міністри оборони і високопоставлені представники оборонних відомств 12 країн НАТО зустрілися в Польщі, щоб обговорити зміцнення безпеки на східному фланзі Альянсу.

Очікується, що це питання також буде порушене на Вільнюському саміті НАТО в липні.

Теми: НімеччинаНАТОРумуніяРосія
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