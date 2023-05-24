Германия укрепит восточный фланг НАТО в ответ на агрессию РФ – президент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Румынию в среду пообещал усиление восточного фланга Североатлантического альянса – в ответ на полномасштабную войну России в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

После переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте он отметил, что Германия не только готова оказать большую поддержку оборонным возможностям НАТО в целом.

"Но мы знаем, в частности, что восточный фланг (НАТО. – Ред.) должен быть усилен, должен быть также усилен (военным. – Ред.) присутствием", – добавил он.

Президент ФРГ упомянул о вкладах, уже сделанных Германией с этой целью – например, участие в воздушном наблюдении на восточной границе Альянса, и заверил, что "Германия не будет уклоняться от своей ответственности".

Отдельно Штайнмайер выразил благодарность Румынии за прием сотен тысяч беженцев из Украины, которые отправились в другие государства ЕС или остались на румынской территории.

Напомним, ранее на этой неделе министры обороны и высокопоставленные представители оборонных ведомств 12 стран НАТО встретились в Польше, чтобы обсудить укрепление безопасности на восточном фланге Альянса.

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Ожидается, что этот вопрос также будет затронут на Вильнюсском саммите НАТО в июле.