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Чехія схвалила свій найбільший військовий контракт на 246 бойових машин CV 90

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 19:25
Чехія схвалила свій найбільший військовий контракт на 246 бойових машин CV 90
CV 90. Фото ілюстративне з wikipedia.org

Уряд Чехії в середу схвалив угоду про закупівлю 246 гусеничних бойових машин піхоти CV 90 на суму 59,7 мільярда чеських крон (2,52 мільярда євро) в межах міжурядової угоди зі Швецією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Спочатку Чехія планувала отримати 210 машин CV 90, та через зростання цін на обладнання вирішила закупити додаткові 36 машин.

Техніка, згідно з контрактом, буде виготовлятись у співпраці з чеськими компаніями. Їхня частка у виробництві має становити не менш як 40% від вартості контракту, в іншому випадку будуть застосовані санкції.

Як зазначають чеські ЗМІ, це найбільша військова закупівля в сучасній історії Чеської Республіки і один із найбільших державних контрактів в історії.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, перші БМП можуть прибути вже у 2026 році, а повністю контракт буде виконаний до 2030-го.

Бойові машини піхоти CV90 виробництва шведської компанії Hägglunds перебувають на озброєнні 17 європейських держав, зокрема п'яти членів НАТО. Нещодавно про наміри їх придбати оголосила також Словаччина.

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Теми: Чехіязброя
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