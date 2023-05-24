Чехия одобрила свой крупнейший военный контракт на 246 боевых машин CV 90

Правительство Чехии в среду одобрило соглашение о закупке 246 гусеничных боевых машин пехоты CV 90 на сумму 59,7 миллиарда чешских крон (2,52 миллиарда евро) в рамках межправительственного соглашения со Швецией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Сначала Чехия планировала получить 210 машин CV 90, но из-за роста цен на оборудование решила закупить дополнительные 36 машин.

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Техника, согласно контракту, будет изготавливаться в сотрудничестве с чешскими компаниями. Их доля в производстве должна составлять не менее 40% от стоимости контракта, в противном случае будут применены санкции.

Как отмечают чешские СМИ, это крупнейшая военная закупка в современной истории Чешской Республики и один из крупнейших государственных контрактов в истории.

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, первые БМП могут прибыть уже в 2026 году, а полностью контракт будет выполнен до 2030-го.

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Боевые машины пехоты CV90 производства шведской компании Hägglunds находятся на вооружении 17 европейских государств, в том числе пяти членов НАТО. Недавно о намерениях их приобрести объявила также Словакия.

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