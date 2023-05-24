Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия одобрила свой крупнейший военный контракт на 246 боевых машин CV 90

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 19:25
Чехия одобрила свой крупнейший военный контракт на 246 боевых машин CV 90
CV 90. Фото иллюстративное из wikipedia.org

Правительство Чехии в среду одобрило соглашение о закупке 246 гусеничных боевых машин пехоты CV 90 на сумму 59,7 миллиарда чешских крон (2,52 миллиарда евро) в рамках межправительственного соглашения со Швецией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Сначала Чехия планировала получить 210 машин CV 90, но из-за роста цен на оборудование решила закупить дополнительные 36 машин.

Реклама:

Техника, согласно контракту, будет изготавливаться в сотрудничестве с чешскими компаниями. Их доля в производстве должна составлять не менее 40% от стоимости контракта, в противном случае будут применены санкции.

Как отмечают чешские СМИ, это крупнейшая военная закупка в современной истории Чешской Республики и один из крупнейших государственных контрактов в истории.

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, первые БМП могут прибыть уже в 2026 году, а полностью контракт будет выполнен до 2030-го.

ВИДЕО ДНЯ

Боевые машины пехоты CV90 производства шведской компании Hägglunds находятся на вооружении 17 европейских государств, в том числе пяти членов НАТО. Недавно о намерениях их приобрести объявила также Словакия.

Премьер Швеции лично "протестировал" БМП CV 90, которые получила и Украина

Темы: Чехияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Чехия
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Чехия сократила расходы на украинских беженцев
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: