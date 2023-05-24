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Чехія хоче купити близько 70 танків Leopard нової версії

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 20:43
Чехія хоче купити близько 70 танків Leopard нової версії
Танк Leopard. Фото Getty Images

Кабінет міністрів Чехії уповноважив міністра оборони Яну Чернохову провести переговори щодо можливості долучення до закупівлі танків Leopard у новій версії 2A8, яку планує Німеччина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Чехія буде вести переговори з Німеччиною про закупівлю близько 70 танків, вартість тендеру складе близько 10 мільярдів чеських крон (більше 420 млн євро). Танки можуть бути поставлені до кінця 2030 року.

Чеська армія все ще озброєна невеликою кількістю модернізованих танків T-72M4CZ. В останні місяці вона надала Україні кілька десятків одиниць старішої версії Т-72.

Натомість Німеччина зобов'язалася передати Празі 14 танків у версії Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel. Наразі Берлін поставив три танки.

Нагадаємо, уряд Чехії схвалив угоду про закупівлю 246 гусеничних бойових машин піхоти CV 90 на суму 59,7 мільярда чеських крон (2,52 мільярда євро) в межах міжурядової угоди зі Швецією.

Бойові машини піхоти CV90 виробництва шведської компанії Hägglunds перебувають на озброєнні 17 європейських держав, зокрема п'яти членів НАТО. Нещодавно про наміри їх придбати оголосила також Словаччина.

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Теми: ЧехіятанкиНімеччина
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