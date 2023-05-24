Чехия хочет купить около 70 танков Leopard новой версии

Кабинет министров Чехии уполномочил министра обороны Яну Чернохову провести переговоры о возможности приобщения к закупке танков Leopard в новой версии 2A8, которую планирует Германия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Чехия будет вести переговоры с Германией о закупке около 70 танков, стоимость тендера составит около 10 миллиардов чешских крон (больше 420 млн евро). Танки могут быть поставлены до конца 2030 года.

Чешская армия все еще вооружена небольшим количеством модернизированных танков T-72M4CZ. В последние месяцы она предоставила Украине несколько десятков единиц более старой версии Т-72.

Взамен Германия обязалась передать Праге 14 танков в версии Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bpz3 Büffel. Сейчас Берлин поставил три танка.

Напомним, правительство Чехии одобрило соглашение о закупке 246 гусеничных боевых машин пехоты CV 90 на сумму 59,7 миллиарда чешских крон (2,52 миллиарда евро) в рамках межправительственного соглашения со Швецией.

Боевые машины пехоты CV90 производства шведской компании Hägglunds находятся на вооружении 17 европейских государств, в том числе пяти членов НАТО. Недавно о намерениях их приобрести объявила также Словакия.