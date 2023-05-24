Чехия хочет купить около 70 танков Leopard новой версии

Кабинет министров Чехии уполномочил министра обороны Яну Чернохову провести переговоры о возможности приобщения к закупке танков Leopard в новой версии 2A8, которую планирует Германия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Чехия будет вести переговоры с Германией о закупке около 70 танков, стоимость тендера составит около 10 миллиардов чешских крон (больше 420 млн евро). Танки могут быть поставлены до конца 2030 года.

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Чешская армия все еще вооружена небольшим количеством модернизированных танков T-72M4CZ. В последние месяцы она предоставила Украине несколько десятков единиц более старой версии Т-72.

Взамен Германия обязалась передать Праге 14 танков в версии Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bpz3 Büffel. Сейчас Берлин поставил три танка.

Напомним, правительство Чехии одобрило соглашение о закупке 246 гусеничных боевых машин пехоты CV 90 на сумму 59,7 миллиарда чешских крон (2,52 миллиарда евро) в рамках межправительственного соглашения со Швецией.

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Боевые машины пехоты CV90 производства шведской компании Hägglunds находятся на вооружении 17 европейских государств, в том числе пяти членов НАТО. Недавно о намерениях их приобрести объявила также Словакия.