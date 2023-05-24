Відомий російський авіасалон скасовують вперше за 30 років − росЗМІ

Путін виступає на МАКС. Фото з сайту Кремля

Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС, який мав відбутися цього року в підмосковному Жуковському з 25 до 30 липня, переноситься на невизначений термін із міркувань безпеки.

Джерело: російське видання "Коммерсант", російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що захід вирішили перенести з міркувань безпеки, оскільки МАКС зазвичай відвідували десятки тисяч людей на день, локація відкрита і є ризики створення перешкод для льотної програми.

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За даними "Коммерсанта", частина учасників авіасалону вже зупинила підготовку до нього.

Організатори події поки ситуацію не коментують. Повідомляється, що інформацію про нові терміни проведення оголосять найближчими днями.

Але більшість співрозмовників видання говорять про перенесення МАКСа на 2024 рік "або далі".

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Експерти вважають скасування авіасалону логічним виходом, оскільки без льотної програми МАКС не має сенсу, а забезпечити належні заходи безпеки на такому масовому заході − складно.

МАКС проводився кожні два роки з 1993 року, а з 2005 року має статус заходу федерального значення, і цього літа мав відбутися уже 16-й раз. На авіасалоні проводять показові польоти і демонстрації нових розробок, організовують наукові конференції, проводять переговори і укладають контракти на виробництво і постачання техніки. Повідомляється, що у 2019 році на МАКСі відбулася прем'єра середньомагістрального літака МС-21-300.

Салон проводиться під патронатом президента РФ, який традиційно відкриває захід.

Зазначається, що за 30 років авіашоу жодного разу не скасовували.