Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відомий російський авіасалон скасовують вперше за 30 років − росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 22:04
Відомий російський авіасалон скасовують вперше за 30 років − росЗМІ
Путін виступає на МАКС. Фото з сайту Кремля

Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС, який мав відбутися цього року в підмосковному Жуковському з 25 до 30 липня, переноситься на невизначений термін із міркувань безпеки.

Джерело: російське видання "Коммерсант", російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що захід вирішили перенести з міркувань безпеки, оскільки МАКС зазвичай відвідували десятки тисяч людей на день, локація відкрита і є ризики створення перешкод для льотної програми. 

Реклама:

За даними "Коммерсанта", частина учасників авіасалону вже зупинила підготовку до нього.

Організатори події поки ситуацію не коментують. Повідомляється, що інформацію про нові терміни проведення оголосять найближчими днями.

Але більшість співрозмовників видання говорять про перенесення МАКСа на 2024 рік "або далі". 

ВІДЕО ДНЯ

Експерти вважають скасування авіасалону логічним виходом, оскільки без льотної програми МАКС не має сенсу, а забезпечити належні заходи безпеки на такому масовому заході − складно.

МАКС проводився кожні два роки з 1993 року, а з 2005 року має статус заходу федерального значення, і цього літа мав відбутися уже 16-й раз. На авіасалоні проводять показові польоти і демонстрації нових розробок, організовують наукові конференції, проводять переговори і укладають контракти на виробництво і постачання техніки. Повідомляється, що у 2019 році на МАКСі відбулася прем'єра середньомагістрального літака МС-21-300.

Салон проводиться під патронатом президента РФ, який традиційно відкриває захід.

Зазначається, що за 30 років авіашоу жодного разу не скасовували.

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: