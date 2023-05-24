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Известный российский авиасалон отменяют впервые за 30 лет − росСМИ

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 22:04
Известный российский авиасалон отменяют впервые за 30 лет − росСМИ
Путин выступает на МАКС. Фото с сайта Кремля

Международный авиационно-космический салон МАКС, который должен был пройти в этом году в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля, переносится на неопределенный срок по соображениям безопасности.

Источник: российское издание "Коммерсант", российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что мероприятие решили перенести из соображений безопасности, так как МАКС обычно посещали десятки тысяч людей в день, локация открытая и есть риски создания помех для летной программы. 

По данным "Коммерсанта", часть участников авиасалона уже остановила подготовку к нему.

Организаторы события пока ситуацию не комментируют. Сообщается, что информацию о новых сроках проведения объявят в ближайшие дни.

Но большинство собеседников издания говорят о переносе МАКСа на 2024 год "или далее". 

Эксперты считают отмену авиасалона логичным выходом, поскольку без летной программы МАКС не имеет смысла, а обеспечить должные меры безопасности на таком массовом мероприятии − сложно.

ВИДЕО ДНЯ

МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения, и этим летом должен был пройти в 16-й раз. На авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники. Сообщается, что в 2019 году на МАКСе состоялась премьера среднемагистрального самолета МС-21–300.

Салон проводится под патронатом президента РФ, который традиционно открывает мероприятие.

Отмечается, что за 30 лет авиашоу ни разу не отменяли. 

Темы: Росcияавиа
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