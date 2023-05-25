Офіційно: головний конкурент Трампа змагатиметься за посаду президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах президента у 2024 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Десантіс, як очікується, офіційно оголосить про рішення змагатись за найвищу посаду у Сполучених Штатах у середу ввечері під час інтерв'ю з американським бізнесменом Ілоном Маском у Twitter. Як очікується, він стане головним конкурентом експрезиденту США Дональду Трампу, який почав передвиборну кампанію ще в листопаді 2022 року.

У листопаді 2022 року на проміжних виборах Десантіс здобув тріумфальну перемогу на губернаторських виборах у Флориді, зокрема заручившись підтримкою деяких округів, що традиційно голосували за представників Демократичної партії.

Ще в листопаді минулого року він випередив Трампа в опитуваннях і був найпопулярнішим кандидатом у президенти від партії. Більш свіжі дані показують, що експрезидент суттєво відірвався від губернатора Флориди – насамперед через ранній початок президентської кампанії.

Стосунки між обома різко зіпсувались наприкінці минулого року, коли Трамп почав критикувати Десантіса за нібито нелояльність. Сталося це на тлі провалу підтримуваних лідером республіканців кандидатів на проміжних виборах, тоді як Десантіс без його підтримки здобув переконливу перемогу.

Окрім Трампа й Десантіса, офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили, зокрема, колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі; підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі; сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт; колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон; радіоведучий Леррі Елдер.

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Нагадаємо, в березні Десантіс викликав гнів навіть у власній Республіканській партії, коли назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і заявивши, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США. Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем. А проте, пізніше політик закликав до "перемир'я" в Україні.

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