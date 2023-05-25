Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Официально: главный конкурент Трампа будет бороться за пост президента США

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 00:58
Официально: главный конкурент Трампа будет бороться за пост президента США
фото: ЕП

Губернатор Флориды Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Десантис, как ожидается, официально объявит о решении бороться за высший пост в Соединенных Штатах в среду вечером во время интервью с американским бизнесменом Илоном Маском в Twitter. Как ожидается, он станет главным конкурентом экс-президенту США Дональду Трампу, который начал предвыборную кампанию еще в ноябре 2022 года.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис одержал триумфальную победу на губернаторских выборах во Флориде, в частности заручившись поддержкой некоторых округов, которые традиционно голосовали за представителей Демократической партии.

Еще в ноябре прошлого года он опередил Трампа в опросах и был самым популярным кандидатом в президенты от партии. Более свежие данные показывают, что экс-президент заметно оторвался от губернатора Флориды – прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

Отношения между обоими резко испортились в конце прошлого года, когда Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность. Произошло это на фоне провала поддерживаемых лидером республиканцев кандидатов на промежуточных выборах, тогда как Десантис без его поддержки одержал убедительную победу.

Кроме Трампа и Десантиса, официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лэрри Элдер.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в марте Десантис вызвал гнев даже в собственной Республиканской партии, когда назвал войну в Украине "территориальным спором" и заявив, что "дальнейшее запутывание" в Украине не является частью "жизненно важных национальных интересов" США. Позже Десантис объяснил свои противоречивые заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов США и назвал президента РФ военным преступником. Однако позже политик призвал к "перемирию" в Украине.

Больше о Десантисе читайте в статье: Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе.

Темы: ТрампСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Трамп
Орбан: Надеюсь, Трамп станет президентом
Байден сохраняет преимущество над Трампом с приближением президентских выборов в США – опрос
ФБР не имело оснований расследовать связь кампании Трампа с Россией – отчет спецпрокурора
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: