НАТО очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій проти Росії – Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі очікують від Грузії імплементації міжнародних санкцій, які обмежують спроможність Росії вести загарбницьку війну проти України.

Джерело: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у ході дискусії в рамках щорічного Брюссельського форуму, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України".

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Деталі: Генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс підтримує партнерство з Грузією вже багато років, допомагає у впровадженні реформ та здійснює заходи політичного та практичного співробітництва. При цьому Грузія є найбільш вразливою серед країн, що опинилися "проміж" шкідливим впливом росії та демократичним світом.

Саме у Грузії ще у 2008 році проявилася тенденція російської агресивної поведінки проти сусідів, коли росія здійснила вторгнення в цю країну та захопила частину її територій.

"Такі країни (як Грузія – ред.). намагаються чинити спротив російській агресії. Саме тому на Мадридському саміті ми вирішили наростити допомогу для цих країн, і Грузія є найбільш показовим прикладом", – зауважив Єнс Столтенберг.

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За його словами, ситуація навколо Грузії є одним зі свідчень, чого саме Кремль намагається досягти своїми ворожими діями: поновити "сфери впливу", контролювати та позбавити незалежності сусідів Росії та країни колишнього Варшавського договору.

"Це не той світ, в якому ми хотіли б жити", – наголосив керівник НАТО.