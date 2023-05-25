НАТО ожидает от Грузии соблюдения международных санкций против России – Столтенберг

В Североатлантическом альянсе ожидают от Грузии имплементации международных санкций, которые ограничивают способность России вести захватническую войну против Украины.

Источник: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе дискуссии в рамках ежегодного Брюссельского форума, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, которые затрудняют для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины".

Детали: Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Альянс поддерживает партнерство с Грузией уже много лет, помогает во внедрении реформ и осуществляет меры политического и практического сотрудничества. При этом Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся "между" вредным влиянием России и демократическим миром.

Именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда Россия осуществила вторжение в эту страну и захватила часть ее территорий.

"Такие страны (как Грузия – ред.) пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите мы решили нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером", – отметил Йенс Столтенберг.

По его словам, ситуация вокруг Грузии является одним из свидетельств, чего именно Кремль пытается достичь своими враждебными действиями: восстановить "сферы влияния", контролировать и лишить независимости соседей России и страны бывшего Варшавского договора.

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"Это не тот мир, в котором мы хотели бы жить", – подчеркнул руководитель НАТО.