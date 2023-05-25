Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експорт з Естонії в РФ зростає попри санкції

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 08:17

Незважаючи на десять пакетів санкцій, експорт з Естонії до Росії в березні зріс на 17 млн євро у порівнянні з тим самим періодом минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Якщо порівнювати березень минулого року і цього, то експорт до Росії зріс з 57 млн євро до 74 млн євро. 44% від експорту становлять машини і транспортне обладнання: це друкарські машини і центрифуги", – сказала аналітик Департаменту статистики Яне Леппметс.

Реклама:

Леппметс пояснює, що зростання пояснюється інфляцією; кількість товару залишилася приблизно колишньою, а ось ціни на нього зросли. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що статистику естонського експорту варто розглядати за більш тривалий період, ніж один місяць.

"Економіка Естонії досить невелика. Показники експорту сильно коливаються по місяцях. Слід порівнювати довші періоди, наприклад, квартали. Якщо порівнювати перший квартал поточного року з четвертим кварталом минулого, то видно, що обсяг експорту з Естонії зріс не надто сильно", – зазначив глава відділу Міністерства закордонних справ Тиніс Нірк.

За його словами, більша частина експортованих продуктів – це товари з-за кордону. У березні цього року естонська продукція становила лише чверть від усього експорту в Росію.

ВІДЕО ДНЯ

"Здебільшого це реекспорт. Тобто, ми експортуємо товари неестонського походження. У березні 77% від експорту склали закордонні продукти, які привозять в Естонію і звідси експортують далі в Росію. З усіх товарів, відправлених до Росії, лише 23% були зроблені в Естонії", – сказала Леппметс.

На сьогодні Європейський союз ухвалив десять пакетів санкцій через агресію Росії щодо України. Країни "Великої сімки" розглядали і повну заборону на експорт до Росії, але вирішили утриматися від цієї ідеї. А ось Міністерство закордонних справ закликає естонських бізнесменів відмовитися від торгівлі з країною-агресором.

"Естонія завжди була прихильником жорстких санкцій. Ми закликаємо естонські підприємства дотримуватися цих жорстких санкцій. Це вкрай важливо для того, щоб зробити війну для агресора дуже витратною", – пояснив Нірк.

Дані про експорт за квітень ще не готові, але в Департаменті статистики припускають, навряд чи показники естонських продажів до Росії впадуть.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів із Європейського Союзу через Росію на тлі побоювань, що різке зростання торгівлі Москви з третіми країнами сприяє ухиленню її від санкцій.

Теми: ЕстоніяРосіяекспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: