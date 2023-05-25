Експорт з Естонії в РФ зростає попри санкції

Незважаючи на десять пакетів санкцій, експорт з Естонії до Росії в березні зріс на 17 млн євро у порівнянні з тим самим періодом минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Якщо порівнювати березень минулого року і цього, то експорт до Росії зріс з 57 млн євро до 74 млн євро. 44% від експорту становлять машини і транспортне обладнання: це друкарські машини і центрифуги", – сказала аналітик Департаменту статистики Яне Леппметс.

Леппметс пояснює, що зростання пояснюється інфляцією; кількість товару залишилася приблизно колишньою, а ось ціни на нього зросли. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що статистику естонського експорту варто розглядати за більш тривалий період, ніж один місяць.

"Економіка Естонії досить невелика. Показники експорту сильно коливаються по місяцях. Слід порівнювати довші періоди, наприклад, квартали. Якщо порівнювати перший квартал поточного року з четвертим кварталом минулого, то видно, що обсяг експорту з Естонії зріс не надто сильно", – зазначив глава відділу Міністерства закордонних справ Тиніс Нірк.

За його словами, більша частина експортованих продуктів – це товари з-за кордону. У березні цього року естонська продукція становила лише чверть від усього експорту в Росію.

"Здебільшого це реекспорт. Тобто, ми експортуємо товари неестонського походження. У березні 77% від експорту склали закордонні продукти, які привозять в Естонію і звідси експортують далі в Росію. З усіх товарів, відправлених до Росії, лише 23% були зроблені в Естонії", – сказала Леппметс.

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На сьогодні Європейський союз ухвалив десять пакетів санкцій через агресію Росії щодо України. Країни "Великої сімки" розглядали і повну заборону на експорт до Росії, але вирішили утриматися від цієї ідеї. А ось Міністерство закордонних справ закликає естонських бізнесменів відмовитися від торгівлі з країною-агресором.

"Естонія завжди була прихильником жорстких санкцій. Ми закликаємо естонські підприємства дотримуватися цих жорстких санкцій. Це вкрай важливо для того, щоб зробити війну для агресора дуже витратною", – пояснив Нірк.

Дані про експорт за квітень ще не готові, але в Департаменті статистики припускають, навряд чи показники естонських продажів до Росії впадуть.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів із Європейського Союзу через Росію на тлі побоювань, що різке зростання торгівлі Москви з третіми країнами сприяє ухиленню її від санкцій.