Экспорт из Эстонии в РФ растет несмотря на санкции

Несмотря на десять пакетов санкций, экспорт из Эстонии в Россию в марте вырос на 17 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 млн евро до 74 млн евро. 44% от экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги", – сказала аналитик Департамента статистики Яне Леппметс.

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Леппметс объясняет, что рост объясняется инфляцией; количество товара осталось примерно прежним, а вот цены на него выросли. В Министерстве иностранных дел говорят, что статистику эстонского экспорта стоит рассматривать за более длительный период, чем один месяц.

"Экономика Эстонии достаточно небольшая. Показатели экспорта сильно колеблются по месяцам. Следует сравнивать более длинные периоды, например, кварталы. Если сравнивать первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого, то видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не слишком сильно", – отметил глава отдела Министерства иностранных дел Тинис Нирк.

По его словам, большая часть экспортируемых продуктов – это товары из-за рубежа. В марте этого года эстонская продукция составляла лишь четверть от всего экспорта в Россию.

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"В основном это реэкспорт. То есть, мы экспортируем товары неэстонского происхождения. В марте 77% от экспорта составили зарубежные продукты, которые привозят в Эстонию и отсюда экспортируют дальше в Россию. Из всех товаров, отправленных в Россию, только 23% были сделаны в Эстонии", – сказала Леппметс.

На сегодня Европейский союз принял десять пакетов санкций из-за агрессии России в отношении Украины. Страны "Большой семерки" рассматривали и полный запрет на экспорт в Россию, но решили воздержаться от этой идеи. А вот Министерство иностранных дел призывает эстонских бизнесменов отказаться от торговли со страной-агрессором.

"Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия придерживаться этих жестких санкций. Это крайне важно для того, чтобы сделать войну для агрессора очень затратной", – пояснил Нирк.

Данные об экспорте за апрель еще не готовы, но в Департаменте статистики предполагают, вряд ли показатели эстонских продаж в Россию упадут.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью запретить транзит товаров из Европейского Союза через Россию на фоне опасений, что резкий рост торговли Москвы с третьими странами способствует уклонению ее от санкций.