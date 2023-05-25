За добу поранено 12 цивільних в трьох областях, один загиблий

У Донецькій, Херсонській та Сумській областях за минулу добу поранено 12 людей, один житель загинув.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба Сумської ОВА

Деталі: У Часовому Яру Донецької області загинув один житель, 6 дістали поранення.

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На Херсонщині за минулу добу дістали поранення 4 людей. Ворог здійснив 83 обстріли, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Херсон ворог обстріляв 2 рази (4 снаряди). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі.

У Сумській області внаслідок обстрілу 24 травня поранені двоє людей у Хотінській громаді. Окупанти застовували міномет (10 вибухів). Пошкоджено 3 будинки. Протягом дня обстріли продовжилися – 20 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Новослобідська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету. Великописарівська громада: росіяни здійснили 1 вибух (приход ракет з літаку), мінометний обстріл – 9 вибухів, обстріл з СПГ – 3 вибухи, з РСЗВ – 8 вибухів. Білопільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії – 7 вибухів.

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети – 1 вибух. Внаслідок влучання ракети пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти. Також росяни здійснили обстріл з міномету – 4 вибухи.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи.