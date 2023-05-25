Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу поранено 12 цивільних в трьох областях, один загиблий

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 08:22
За добу поранено 12 цивільних в трьох областях, один загиблий
Наслідки обстрілу дитячого садка у Сумській області 24 травня, фото ова

У Донецькій, Херсонській та Сумській областях за минулу добу поранено 12 людей, один житель загинув. 

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба Сумської ОВА 

Деталі: У Часовому Яру Донецької області загинув один житель, 6 дістали поранення

Реклама:

На Херсонщині за минулу добу дістали поранення 4 людей. Ворог здійснив 83 обстріли, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Херсон ворог обстріляв 2 рази (4 снаряди). Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі.

У Сумській області внаслідок обстрілу 24 травня поранені двоє людей у Хотінській громаді. Окупанти застовували міномет (10 вибухів). Пошкоджено 3 будинки. Протягом дня обстріли продовжилися – 20 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Новослобідська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету. Великописарівська громада: росіяни здійснили 1 вибух (приход ракет з літаку), мінометний обстріл – 9 вибухів, обстріл з СПГ – 3 вибухи, з РСЗВ – 8 вибухів. Білопільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії – 7 вибухів.

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети – 1 вибух. Внаслідок влучання ракети пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти. Також росяни здійснили обстріл з міномету – 4 вибухи.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. 

Теми: Сумська областьДонецька областьХерсонська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: