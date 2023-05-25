За сутки ранены 12 гражданских в трех областях, один погибший

В Донецкой, Херсонской и Сумской областях за минувшие сутки ранены 12 человек, один житель погиб.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Сумской ОВА

Детали: В Часовом Яру Донецкой области погиб один житель, 6 получили ранения.

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На Херсонщине за минувшие сутки получили ранения 4 человека. Враг совершил 83 обстрела, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Херсон враг обстрелял 2 раза (4 снаряда). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной и критической инфраструктуры в Бериславском районе.

В Сумской области в результате обстрела 24 мая ранены два человека в Хотинской общине. Оккупанты использовали миномет (10 взрывов). Повреждены 3 дома. В течение дня обстрелы продолжились - 20 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Новослободская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета. Великописаревская громада: россияне совершили 1 взрыв (приход ракет с самолета), минометный обстрел - 9 взрывов, обстрел из СПГ - 3 взрыва, из РСЗО - 8 взрывов. Белопольская громада: был минометный обстрел (16 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии - 7 взрывов.

Юнаковская громада: с территории РФ с вражеского самолета осуществлен пуск авиационной ракеты - 1 взрыв. В результате попадания ракеты поврежден центральный корпус учреждения дошкольного образования. Также россияне совершили обстрел из миномета - 4 взрыва.

Всего в течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья. Зафиксировано 84 взрыва.