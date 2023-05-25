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У США припустили причетність українців до удару дронів по Кремлю – CNN

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 08:31

Американська розвідка, оцінивши перехоплені розмови українських посадовців, припустила причетність української сторони до удару безпілотників по Кремлю на початку травня.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN повідомили джерела, знайомі з розвідданими.

Американські офіційні особи звернули увагу на розмови між українськими посадовцями, які звинувачували один одного в атаці безпілотників на Кремль на початку травня, що сприяло американській оцінці того, що українська сторона може бути відповідальною за це.

У перехоплених розмовах деякі представники української військової та розвідувальної бюрократії припускають, що операцію провели українські сили спеціальних операцій.

Ці розмови в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських посадовців, які звинувачують Україну в нападі і дивуються, як це сталося, змусили американців розглянути можливість того, що за інцидентом 3 травня стоїть українська група. Того ранку два безпілотники підлетіли до Кремлівського Сенатського палацу і завдали удару по даху будівлі.

Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо того, хто був відповідальним, і лише з низьким ступенем впевненості припускають, що за інцидентом могла стояти українська група, кажуть джерела.

Американські посадовці також досі вважають малоймовірним, що високопосадовці українського уряду, включно з президентом України Володимиром Зеленським, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь.

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В останніх звітах американської розвідки йдеться про те, що російські посадовці як приватно, так і публічно висловлювали припущення про те, що за атакою стоїть Україна, що змушує розвідників вважати, що інцидент, швидше за все, не був спонсорованою державою операцією під чужим прапором, яка мала на меті дати Росії привід для подальшої ескалації її війни проти України.

Кремль також вніс деякі зміни до системи внутрішньої безпеки у відповідь на напад, повідомило джерело, знайоме з даними розвідки, відмовившись вдаватися в подробиці. Речник Кремля Дмітрій Пєсков публічно заявив після цього інциденту, що протиповітряна оборона міста буде посилена.

Безпілотники, які влучили в Кремль, були невеликими, з відносно легким корисним навантаженням, і, ймовірно, саме тому вони не викликали спрацьовування російських систем ППО, повідомили джерела CNN. Невідомо, чи мали вони достатню дальність польоту, щоб долетіти з України до Москви.

У Білому домі раніше назвали безглуздими звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити атаку дронами на Кремль.

Теми: СШАРосіябезпілотникирозвідка
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