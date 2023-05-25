Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США предположили причастность украинцев к удару дронов по Кремлю – CNN

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 08:31

Американская разведка, оценив перехваченные разговоры украинских чиновников, предположила причастность украинской стороны к удару беспилотников по Кремлю в начале мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN сообщили источники, знакомые с разведданными.

Американские официальные лица обратили внимание на разговоры между украинскими чиновниками, которые обвиняли друг друга в атаке беспилотников на Кремль в начале мая, что способствовало американской оценке того, что украинская сторона может быть ответственной за это.

Реклама:

В перехваченных разговорах некоторые представители украинской военной и разведывательной бюрократии предполагают, что операцию провели украинские силы специальных операций.

Эти разговоры в сочетании с другими перехваченными сообщениями российских чиновников, которые обвиняют Украину в нападении и удивляются, как это произошло, заставили американцев рассмотреть возможность того, что за инцидентом 3 мая стоит украинская группа. В то утро два беспилотника подлетели к Кремлевскому Сенатскому дворцу и нанесли удар по крыше здания.

Однако США не смогли прийти к окончательному выводу относительно того, кто был ответственным, и только с низкой степенью уверенности предполагают, что за инцидентом могла стоять украинская группа, говорят источники.

ВИДЕО ДНЯ

Американские чиновники также до сих пор считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники украинского правительства, включая президента Украины Владимира Зеленского, отдали приказ об атаке или знали о ней заранее.

В последних отчетах американской разведки говорится о том, что российские чиновники как частным образом, так и публично высказывали предположение о том, что за атакой стоит Украина, что заставляет разведчиков считать, что инцидент, скорее всего, не был спонсируемой государством операцией под чужим флагом, которая имела целью дать России повод для дальнейшей эскалации ее войны против Украины.

Кремль также внес некоторые изменения в систему внутренней безопасности в ответ на нападение, сообщил источник, знакомый с данными разведки, отказавшись вдаваться в подробности. Представитель Кремля Дмитрий Песков публично заявил после этого инцидента, что противовоздушная оборона города будет усилена.

Беспилотники, которые попали в Кремль, были небольшими, с относительно легкой полезной нагрузкой, и, вероятно, именно поэтому они не вызвали срабатывания российских систем ПВО, сообщили источники CNN. Неизвестно, имели ли они достаточную дальность полета, чтобы долететь из Украины в Москву.

В Белом доме ранее назвали бессмысленными обвинения со стороны России в том, что США дали указание Украине осуществить атаку дронами на Кремль.

Темы: СШАРосcиябеспилотникиразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: