В США предположили причастность украинцев к удару дронов по Кремлю – CNN

Американская разведка, оценив перехваченные разговоры украинских чиновников, предположила причастность украинской стороны к удару беспилотников по Кремлю в начале мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN сообщили источники, знакомые с разведданными.

Американские официальные лица обратили внимание на разговоры между украинскими чиновниками, которые обвиняли друг друга в атаке беспилотников на Кремль в начале мая, что способствовало американской оценке того, что украинская сторона может быть ответственной за это.

В перехваченных разговорах некоторые представители украинской военной и разведывательной бюрократии предполагают, что операцию провели украинские силы специальных операций.

Эти разговоры в сочетании с другими перехваченными сообщениями российских чиновников, которые обвиняют Украину в нападении и удивляются, как это произошло, заставили американцев рассмотреть возможность того, что за инцидентом 3 мая стоит украинская группа. В то утро два беспилотника подлетели к Кремлевскому Сенатскому дворцу и нанесли удар по крыше здания.

Однако США не смогли прийти к окончательному выводу относительно того, кто был ответственным, и только с низкой степенью уверенности предполагают, что за инцидентом могла стоять украинская группа, говорят источники.

Американские чиновники также до сих пор считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники украинского правительства, включая президента Украины Владимира Зеленского, отдали приказ об атаке или знали о ней заранее.

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В последних отчетах американской разведки говорится о том, что российские чиновники как частным образом, так и публично высказывали предположение о том, что за атакой стоит Украина, что заставляет разведчиков считать, что инцидент, скорее всего, не был спонсируемой государством операцией под чужим флагом, которая имела целью дать России повод для дальнейшей эскалации ее войны против Украины.

Кремль также внес некоторые изменения в систему внутренней безопасности в ответ на нападение, сообщил источник, знакомый с данными разведки, отказавшись вдаваться в подробности. Представитель Кремля Дмитрий Песков публично заявил после этого инцидента, что противовоздушная оборона города будет усилена.

Беспилотники, которые попали в Кремль, были небольшими, с относительно легкой полезной нагрузкой, и, вероятно, именно поэтому они не вызвали срабатывания российских систем ПВО, сообщили источники CNN. Неизвестно, имели ли они достаточную дальность полета, чтобы долететь из Украины в Москву.

В Белом доме ранее назвали бессмысленными обвинения со стороны России в том, что США дали указание Украине осуществить атаку дронами на Кремль.