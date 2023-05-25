Брюссель повернувся до ідеї примусового розселення мігрантів, ряд країн проти

Єврокомісія виступила з пропозицією фактично обов’язкового розселення мігрантів у державах-членах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

З пропозицією щодо розселення мігрантів виступила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон перед послами країн-членів у середу. Це відновлення дискусій, які розпочалися в 2015 році з міграційної кризи в ЄС. Тоді деякі країни не хотіли з цим погоджуватися. В результаті Єврокомісія розпочала провадження проти цих країн, серед яких була і Польща.

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У середу Йоханссон запропонувала де-факто запровадити механізм примусового переселення нелегальних мігрантів. Згідно з пропозицією, якщо якась країна ЄС не захоче брати участь у переселенні мігрантів, вона повинна буде заплатити 22 000 євро за кожного не прийнятого мігранта. Це був би фінансовий еквівалент і де-факто штраф, повідомило польське дипломатичне джерело.

Під час переговорів з Йоханссон постпред Польщі Анджей Садош зазначив, що Польща має 1 мільйон біженців з України під міжнародним захистом, і ЄС виділив 200 мільйонів євро на допомогу їм. Він підкреслив, що Єврокомісія виділила 200 євро на одного українського біженця, але водночас планує стягувати з країн, які не бажають приймати нелегальних мігрантів у рамках механізму примусового переселення, 22 000 євро. Це, за його словами, кричуща диспропорція.

Загалом ЄК пропонує переселити 30 000 мігрантів в інші країни ЄС, з можливим збільшенням до 120 000.

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За неофіційною інформацією, на зустрічі Франція і Німеччина заявили, що хочуть переселити щонайменше 35 000 мігрантів. Кажуть, що Париж також зазначив, що 22 000 євро в еквіваленті на одного мігранта – це занадто мало.

Тим часом підтримку позиції Польщі висловили, зокрема, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

Нагадаємо, у прикордонному агентстві ЄС Frontex заявили про безпрецедентне зростання потоку мігрантів, які прямують до Європи через Середземне море.