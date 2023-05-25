Брюссель вернулся к идее принудительного расселения мигрантов, ряд стран против

Еврокомиссия выступила с предложением фактически обязательного расселения мигрантов в государствах-членах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

С предложением по расселению мигрантов выступила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон перед послами стран-членов в среду. Это возобновление дискуссий, которые начались в 2015 году с миграционного кризиса в ЕС. Тогда некоторые страны не хотели с этим соглашаться. В результате Еврокомиссия начала производство против этих стран, среди которых была и Польша.

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В среду Йоханссон предложила де-факто ввести механизм принудительного переселения нелегальных мигрантов. Согласно предложению, если какая-то страна ЕС не захочет участвовать в переселении мигрантов, она должна будет заплатить 22 000 евро за каждого не принятого мигранта. Это был бы финансовый эквивалент и де-факто штраф, сообщил польский дипломатический источник.

Во время переговоров с Йоханссон постпред Польши Анджей Садош отметил, что Польша имеет 1 миллион беженцев из Украины под международной защитой, и ЕС выделил 200 миллионов евро на помощь им. Он подчеркнул, что Еврокомиссия выделила 200 евро на одного украинского беженца, но при этом планирует взимать со стран, которые не желают принимать нелегальных мигрантов в рамках механизма принудительного переселения, 22 000 евро. Это, по его словам, вопиющая диспропорция.

В целом ЕК предлагает переселить 30 000 мигрантов в другие страны ЕС, с возможным увеличением до 120 000.

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По неофициальной информации, на встрече Франция и Германия заявили, что хотят переселить не менее 35 000 мигрантов. Говорят, что Париж также отметил, что 22 000 евро в эквиваленте на одного мигранта – это слишком мало.

Между тем поддержку позиции Польши выразили, в частности, Словакия, Хорватия и Венгрия.

Напомним, в пограничном агентстве ЕС Frontex заявили о беспрецедентном росте потока мигрантов, следующих в Европу через Средиземное море.