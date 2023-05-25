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Окупанти гатили по 13 областях: 1 загиблий і 13 поранених за добу

Ірина БалачукЧетвер, 25 травня 2023, 11:30
Окупанти гатили по 13 областях: 1 загиблий і 13 поранених за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Щонайменше одна людина загнула та 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів 24 травня.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 25 травня

Деталі: Київщина: вночі відбулася чергова атака БПЛА, влучання на території області відсутні. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа лісової підстілки. Пожежа ліквідована.

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Львівщина: вночі під час повітряної тривоги працювала ППО, збито 10 БПЛА "Шахед 136". Влучань та пошкоджень не зафіксовано.

Чернівецька область: на ранок в населеному пункті Дністровського району ймовірно внаслідок падіння уламків БПЛА "Шахед 136" виникла пожежа. Пожежу ліквідували, пошкоджені 3 житлових будинки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина: за добу росіяни двічі обстріляли Корюківський район із артилерії. В одному із сіл пошкоджено приватний будинок. Без жертв.

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Сумщина: вночі та зранку окупанти 7 разів обстріляли область (19 вибухів): 2 танкових (17 вибухів), 1 ВОГами (2 вибухи) та 4 зі стрілецької зброї (15 черг) по прикордонній території та населених пунктах.  Обстрілів зазнали Новослобідська ТГ Конотопського району, Великописарівська ТГ Охтирського району, Есманська ТГ, Шалигинська ТГ Шосткинського району. Попередньо − без наслідків. 24 травня протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська громади: пошкоджено 3 будинки. Внаслідок обстрілу отримали поранення дві цивільні особи. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого літака здійснили пуск авіаційної ракети. Внаслідок влучання ракети пошкоджено заклад дошкільної освіти. Також росіяни здійснили обстріл з міномета – 4 вибухи.

Запорізька область: за минулу добу ворог завдав 78 артилерійських ударів та два з РСЗВ по 16 населених пунктах: Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та інших прифронтових селах. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило.

Дніпропетровщина: на ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Постраждалих немає. 24 травня російська армія також вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Пізніше атакував район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли.

Харківщина: вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджений приватний житловий будинок. Без постраждалих. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстріляв щонайменше 18 населених пунктів. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдали авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка та Берестове. В с. Олександрівка Ізюмського району внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм постраждав цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 8,16 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: противник дещо зменшив активність наземних наступальних дій, втім не припинив обстрілювати українські села та селища. По Діброві росіяни завдали авіаційного удару. Невське, Білогорівка та Стельмахівка під ворожим вогнем перебувають вже декілька діб поспіль. Днями у Невському окупанти пошкодили будинок місцевої жительки. За добу росіяни здійснили 105 обстрілів (498 снарядів).

Донеччина: за минулу добу росіяни здійснили 27 обстрілів. Під вогнем росіян перебували 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Карлівка, с.Миколаївка, с.Новоселівка Перша, с.Сокіл, с.Ступочки. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один − багатоквартирний), приміщення церкви, службовий автомобіль, 2 цивільних автомобілі, ЛЕП, ангар вагонного депо, 5 локомотивів, складське приміщення. На Донеччині за добу: один загиблий, 6 поранених.

Одещина: протягом нічної повітряної атаки сили протиповітряної оборони збили 1 дрон-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Одещиною. Влучань не зафіксовано.

Миколаївщина: вночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 3 ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136". 24 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 83 обстріли (411 снаряд), з них по м. Херсон − 2 артилерійських обстріли (4 снаряди). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області. По Бериславу ворог бив з авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки. Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Гатила армія РФ і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували. Всього за добу внаслідок ворожих обстрілів 4 людей дістали поранення.

Теми: Українавійнажертви
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