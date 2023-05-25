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Оккупанты били по 13 областям: 1 погибший и 13 раненых за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 11:30
Оккупанты били по 13 областям: 1 погибший и 13 раненых за сутки
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в результате российских обстрелов 24 мая.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 25 мая

Детали: Киевщина: ночью была очередная атака БПЛА, попадания на территории области отсутствуют. Пострадавших нет. В результате падения обломков возник пожар лесной подстилки. Пожар ликвидирован.

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Львовщина: ночью во время воздушной тревоги работала ПВО, сбито 10 БПЛА "Шахед 136". Попаданий и повреждений не зафиксировано.

Черновицкая область: на утро в населенном пункте Днестровского района вероятно в результате падения обломков БПЛА "Шахед 136" возник пожар. Пожар ликвидировали, повреждены 3 жилых дома. Жертв и пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Черниговщина: за сутки россияне дважды обстреляли Корюковский район из артиллерии. В одном из сел поврежден частный дом. Без жертв.

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Сумщина: ночью и утром оккупанты 7 раз обстреляли область (19 взрывов): 2 танковых (17 взрывов), 1 ВОГами (2 взрыва) и 4 из стрелкового оружия (15 очередей) по пограничной территории и населенным пунктам.  Обстрелам подверглись Новослободская ТО Конотопского района, Великописаревская ТО Ахтырского района, Эсманская ТО, Шалигинская ТО Шосткинского района. Предварительно − без последствий. 24 мая в течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничья. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Белопольская, Хотинская общины: повреждены 3 дома. В результате обстрела получили ранения два гражданских лица. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Юнаковская община: с территории РФ с вражеского самолета осуществили пуск авиационной ракеты. В результате попадания ракеты повреждено учреждение дошкольного образования. Также россияне совершили обстрел из миномета − 4 взрыва.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 78 артиллерийских ударов и два из РСЗО по 16 населенным пунктам: Гуляйполю, Гуляйпольскому, Степногорску, Железнодорожному, Ольговскому, Плавням, Полтавке и другим прифронтовым селам. Зафиксировано 24 сообщения о разрушениях. Снова пострадало жилье и имущество местных жителей. Людей не задело.

Днепропетровщина: на утро агрессор снова ударил по Никополю. Информация о последствиях обстрела уточняется. Пострадавших нет. 24 мая российская армия также ударила по Никополю. Враг целился по городу из тяжелой артиллерии. Позже атаковал район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой общине. Поврежден частный дом. Люди уцелели.

Харьковщина: ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю, поврежден частный жилой дом. Без пострадавших. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстрелял не менее 18 населенных пунктов. На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанесли авиаудар в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестовое. В с. Александровка Изюмского района в результате неосторожного обращения со взрывным устройством пострадал гражданский мужчина 33 лет. Госпитализирован с ранением. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 8,16 га территории и обезвредили 139 взрывоопасных предметов.

Луганщина: противник несколько уменьшил активность наземных наступательных действий, но не прекратил обстреливать украинские села и поселки. По Диброве россияне нанесли авиационный удар. Невское, Белогоровка и Стельмаховка под вражеским огнем находятся уже несколько суток подряд. На днях в Невском оккупанты повредили дом местной жительницы. За сутки россияне совершили 105 обстрелов (498 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки россияне совершили 27 обстрелов. Под огнем россиян находились 12 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Северное, с.Карловка, с.Николаевка, с.Новоселовка Первая, с.Сокол, с.Ступочки. Повреждены 14 жилых домов (из них один − многоквартирный), помещение церкви, служебный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, ЛЭП, ангар вагонного депо, 5 локомотивов, складское помещение. В Донецкой области за сутки: один погибший, 6 раненых.

Одесская область: в течение ночной воздушной атаки силы противовоздушной обороны сбили 1 дрон-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Одесской областью. Попаданий не зафиксировано.

Николаевщина: ночью силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили 3 вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136". 24 мая враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 83 обстрела (411 снаряд), из них по г. Херсон − 2 артиллерийских обстрела (4 снаряда). Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области. По Бериславу враг бил из авиации. Зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждены жилые дома. Из-за минометного обстрела Новотягинки произошел пожар в частном доме. Била армия РФ и по Ивановке. В результате обстрелов ранения получила 60-летняя женщина, ее госпитализировали. Всего за сутки в результате вражеских обстрелов 4 человека получили ранения.

Темы: Украинавойнажертвы
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