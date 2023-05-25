Чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекає покарання – Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання.

Джерело: Клименко в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "По закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон.

Я думаю, це буде закон. Я думаю, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради".

Деталі: За його словами, наразі не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Пряма мова: "Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон".

Довідково: Згідно зі статтею 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

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