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Чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекає покарання – Клименко

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 12:02
Чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекає покарання – Клименко
ІГОР КЛИМЕНКО, ФОТО З ЙОГО СОЦМЕРЕЖ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання.

Джерело: Клименко в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "По закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон.

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Я думаю, це буде закон. Я думаю, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради".

Деталі: За його словами, наразі не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Пряма мова: "Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон". 

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Довідково: Згідно зі статтею 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. 

Передісторія:

  • 24 лютого 2022 року Державна прикордонна служба повідомила, що заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Теми: КлименкокордонМВС
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