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Держкомпанії отримали мільярди на зброю, не виконали поставки і вивели кошти з країни

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 12:09
Держкомпанії отримали мільярди на зброю, не виконали поставки і вивели кошти з країни
Фото: Дмитро Ларін, УП

Українські державні компанії, які займаються міжнародними закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали поставки.

Джерело: матеріал УП "Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни"

Деталі: Переважно навесні-влітку 2022-го Міноборони уклало контракти з кількома імпортерами зброї: це "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт", "Прогрес" і "Агенція оборонних закупівель".

МОУ зробило стовідсоткові передоплати, однак компанії не виконали замовлення. Принаймні за частиною контрактів отримані гроші вивели за кордон, перерахувавши іноземним фірмам.

На початку 2023 року Міністерство оборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня УП вдалось відшукати в судовому реєстрі щонайменше 30 таких позовів.

Загальна сума позовів за простроченими контрактами, які "засвітили" в реєстрі – 8,9 мільярда гривень.

У ці 8,9 мільярда входять як отримані постачальниками передоплати, так і штрафи й пені за прострочене виконання контрактів. Але, за даними УП, подані позови покривають тільки частину прострочених угод.

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Лише у двох справах суд встиг винести рішення, зобов'язавши повернути державі кошти. З "Укрспецекспортом" – на 293,4 мільйона гривень, і зі  "Спецтехноекспортом" – на 121,97 мільйона.

Чимало позовів суд спершу повертав через помилки в оформленні. Причому в кількох випадках, поки МОУ виправляло ці помилки, контрактери встигали повернути кошти. І тоді справу в суді просто закривали.

Однак такі "мирні" вирішення стались лише чотири рази, найбільша сума – 1,7 мільйона гривень.

Більшість позовів Міноборони досі залишаються на розгляді.

Читайте також: "Спецмародери. Як імпортери зброї вивели з країни мільярди гривень у розпал війни"

Теми: держзакупівлізброяМіноборони
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