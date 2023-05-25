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Госкомпании получили миллиарды на оружие, не выполнили поставки и вывели деньги из страны

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 12:09
Госкомпании получили миллиарды на оружие, не выполнили поставки и вывели деньги из страны
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Украинские государственные компании, занимающиеся международными закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки.

Источник: материал УП "Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны"

Детали: Преимущественно весной-летом 2022-го Минобороны заключило контракты с несколькими импортерами оружия: это "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Прогресс" и "Агентство оборонных закупок".

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МОУ сделало стопроцентные предоплаты, однако компании не выполнили заказ. По крайней мере, по части контрактов полученные деньги вывели за границу, перечислив иностранным фирмам.

В начале 2023 г. Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая УП удалось найти в судебном реестре по меньшей мере 30 таких исков.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, которые "засветили" в реестре – 8,9 миллиарда гривен.

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В эти 8,9 миллиарда входят как полученные поставщиками предоплаты, так и штрафы и пени за просроченное исполнение контрактов. Но, по данным УП, поданные иски покрывают только часть просроченных сделок.

Только по двум делам суд успел вынести решение, обязав вернуть государству деньги. С "Укрспецэкспортом" – на 293,4 миллиона гривен, и со "Спецтехноэкспортом" – на 121,97 миллиона.

Многие иски суд сначала возвращал из-за ошибок в оформлении. Причем, в нескольких случаях, пока МОУ исправляло эти ошибки, контрактеры успевали вернуть средства. И тогда дело в суде просто закрывали.

Однако такие "мирные" решения произошли всего четыре раза, наибольшая сумма – 1,7 миллиона гривен.
Большинство исков Минобороны до сих пор остаются на рассмотрении.

Читайте также: "Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны"

Темы: госзакупкиоружиеМинобороны
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