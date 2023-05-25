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РФ висилає 5 шведських дипломатів і закриває своє генконсульство в Гетеборзі

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 13:05

МЗС РФ оголосило свою відповідь на рішення Швеції вислати п'ятьох співробітників російського посольства.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, 25 травня в МЗС Росії викликали посла Швеції, якій заявили про те, що у відповідь на висилку Стокгольмом російських дипломатів Москва  ухвалила рішення про припинення з 1 вересня 2023 року діяльності генерального консульства Російської Федерації в Гетеборзі.

"Одночасно главу шведської дипмісії було поінформовано про відкликання російською стороною з 1 вересня 2023 р. своєї згоди на діяльність генерального консульства Швеції в Санкт-Петербурзі" – йдеться у повідомленні.

Москва називає оголошення 25 квітня п'ятьох співробітників закордонних установ Росії у Швеції persona non grata відверто ворожим кроком.

"Ці дії шведської влади ще більше погіршили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, зокрема внаслідок безперервної русофобської кампанії у Швеції" – заявили в МЗС РФ.

Російською стороною у відповідь ухвалено рішення про оголошення "persona non grata" п'ятьох шведських дипломатів, включно з трьома співробітниками апарату аташе з питань оборони при Посольстві Швеції в Москві.

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"Їм наказано покинути Російську Федерацію в такі самі терміни, які були відведені шведською владою для від'їзду наших співробітників" – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналісти мовників кількох країн Північної Європи з’ясували, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у регіоні, ймовірно, є шпигунами під прикриттям.

Теми: РосіяШвеціядипломатичні відносини
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