Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ высылает пять шведских дипломатов и закрывает свое генконсульство в Гетеборге

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 13:05

МИД РФ объявил свой ответ на решение Швеции выслать пятерых сотрудников российского посольства.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, 25 мая в МИД России вызвали посла Швеции, которой заявили о том, что в ответ на высылку Стокгольмом российских дипломатов Москва приняла решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности генерального консульства Российской Федерации в Гетеборге.

"Одновременно глава шведской дипмиссии был проинформирован об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Москва называет объявление 25 апреля пятерых сотрудников иностранных учреждений России в Швеции персонами нон грата откровенно враждебным шагом.

"Эти действия шведских властей еще больше ухудшили ситуацию в двусторонних отношениях, которые достигли беспрецедентно низкого уровня, в частности в результате непрерывной русофобской кампании в Швеции", – заявили в МИД РФ.

Российской стороной в ответ принято решение об объявлении "persona non grata" пяти шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

ВИДЕО ДНЯ

"Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналисты вещателей нескольких стран Северной Европы выяснили, что огромное количество сотрудников российских дипломатических миссий в регионе, вероятно, являются шпионами под прикрытием.

Темы: РосcияШвециядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Росcия
В пригороде Бахмута "вагнеровцев" заменили военные ВС РФ − Маляр
Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: подписан договор
Госдеп отреагировал на встречу представительницы генсека ООН с детским обмудсменом РФ
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: