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РФ высылает пять шведских дипломатов и закрывает свое генконсульство в Гетеборге

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 13:05

МИД РФ объявил свой ответ на решение Швеции выслать пятерых сотрудников российского посольства.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, 25 мая в МИД России вызвали посла Швеции, которой заявили о том, что в ответ на высылку Стокгольмом российских дипломатов Москва приняла решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности генерального консульства Российской Федерации в Гетеборге.

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"Одновременно глава шведской дипмиссии был проинформирован об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Москва называет объявление 25 апреля пятерых сотрудников иностранных учреждений России в Швеции персонами нон грата откровенно враждебным шагом.

"Эти действия шведских властей еще больше ухудшили ситуацию в двусторонних отношениях, которые достигли беспрецедентно низкого уровня, в частности в результате непрерывной русофобской кампании в Швеции", – заявили в МИД РФ.

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Российской стороной в ответ принято решение об объявлении "persona non grata" пяти шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

"Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналисты вещателей нескольких стран Северной Европы выяснили, что огромное количество сотрудников российских дипломатических миссий в регионе, вероятно, являются шпионами под прикрытием.

Темы: РосcияШвециядипломатические отношения
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