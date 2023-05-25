Спікер Ради виступив у Сеймі Польщі: подякував полякам і згадав про Волинь

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив у Сеймі Польщі в четвер вранці: у своєму виступі він висловив вдячність польському народові і згадав про наближення роковин Волинського злочину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Виступ Стефанчука, який частково був виголошений польською мовою, тривав понад 30 хвилин і не раз викликав оплески і вигуки "Браво!".

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Окрім депутатів, у нижній палаті парламенту його виступ також послухали спікер Сенату Томаш Гродський та сенатори.

Український політик зазначив, що надзвичайно радий перебувати на дружній польській землі, і підкреслив, що після 24 лютого минулого року Польща стала гостинним домом для багатьох українців.

"З перших моментів російського вторгнення польський народ, польська держава твердо стали пліч-о-пліч з Україною, сміливо і голосно заявили на весь світ – немає згоди на домінування сили над правом, немає згоди на порушення принципів, за якими ми всі живемо", – сказав Стефанчук.

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Він додав, що "польський народ показав безумовну любов до ближнього".

Як зазначив Стефанчук, кожен третій поляк так чи інакше долучився до допомоги Україні у скрутний для неї час. "Низький уклін і щира подяка тобі, дорогий польський народе", – сказав політик.

Голова Верховної Ради України також згадав про наближення роковин Волинського злочину: "Наближаються роковини страшних подій на Волині. Ми розуміємо ваш біль після втрати близьких".

"Усім нащадкам загиблих висловлюю співчуття і вдячність за те, що вони зберігають світлу пам'ять про своїх предків. Пам'ять, яка не закликає до помсти і ненависті, а служить застереженням, що подібне ніколи не повториться між нашими народами", – додав Стефанчук.

"Кожне життя є однаково цінним, незалежно від національності, статі, раси чи релігії. Усвідомлюючи це, ми будемо працювати з вами, дорогі польські друзі, приймаючи правду, якою б болючою вона не була. Разом ми повинні пройти це нелегке, але необхідне випробування, щоб формула "прощаємо і просимо прощення" набула сенсу і практичності", – сказав політик.

"Я хочу, щоб ми усвідомили, що чи не вперше історія дає нашим президентам, парламентам і урядам унікальну можливість і відповідальність стати творцями нового майбутнього для добрих сусідів України і Польщі, хочу, щоб ми разом писали нашу нову історію, не ретушуючи її і не вириваючи з неї жодної написаної і прожитої сторінки", – заявив голова ВРУ.

Нагадаємо, що після того, як речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитися перед поляками за Волинь, у суботу з'явилася відповідь українського посла. "Будь-яка спроба нав'язати українському президенту або Україні те, що ми повинні робити щодо спільного минулого, є неприйнятною і прикрою", – заявив Василь Зварич.

Держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, реагуючи на це, заявила, що питання Волинської трагедії не повинні бути частиною "твіттерної дипломатії".

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