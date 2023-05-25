Спикер Рады выступил в Сейме Польши: поблагодарил поляков и упомянул о Волыни

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил в Сейме Польши в четверг утром: он выразил благодарность польскому народу и упомянул о приближении годовщины Волынского преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Выступление Стефанчука, которое частично было произнесено на польском языке, длилось более 30 минут и не раз вызвало аплодисменты и возгласы "Браво!".

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Кроме депутатов, в нижней палате парламента его выступление также послушали спикер Сената Томаш Гродский и сенаторы.

Украинский политик отметил, что чрезвычайно рад находиться на дружественной польской земле, и подчеркнул, что после 24 февраля прошлого года Польша стала гостеприимным домом для многих украинцев.

"С первых моментов российского вторжения польский народ, польское государство твердо стали бок о бок с Украиной, смело и громко заявили на весь мир – нет согласия на доминирование силы над правом, нет согласия на нарушение принципов, по которым мы все живем", – сказал Стефанчук.

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Он добавил, что "польский народ показал безусловную любовь к ближнему".

Как отметил Стефанчук, каждый третий поляк так или иначе присоединился к помощи Украине в трудное для нее время. "Низкий поклон и искренняя благодарность тебе, дорогой польский народ", – сказал политик.

Председатель Рады также вспомнил о приближении годовщины Волынского преступления: "Приближается годовщина страшных событий на Волыни. Мы понимаем вашу боль после потери близких".

"Всем потомкам погибших выражаю соболезнования и благодарность за то, что они хранят светлую память о своих предках. Память, которая не призывает к мести и ненависти, а служит предостережением, что подобное никогда не повторится между нашими народами", – добавил Стефанчук.

"Каждая жизнь одинаково ценна, независимо от национальности, пола, расы или религии. Осознавая это, мы будем работать с вами, дорогие польские друзья, принимая правду, какой бы болезненной она ни была. Вместе мы должны пройти это нелегкое, но необходимое испытание, чтобы формула "прощаем и просим прощения" приобрела смысл и практичность", – сказал политик.

"Я хочу, чтобы мы осознали, что едва ли не впервые история дает нашим президентам, парламентам и правительствам уникальную возможность и ответственность стать творцами нового будущего для добрых соседей Украины и Польши, хочу, чтобы мы вместе писали нашу новую историю, не ретушируя ее и не вырывая из нее ни одной написанной и прожитой страницы", – заявил председатель ВРУ.

Напомним, что после того, как спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, в субботу появился ответ украинского посла. "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, неприемлема и досадна", – заявил Василий Зварыч.

Госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, реагируя на это, заявила, что вопросы Волынской трагедии не должны быть частью "твиттерной дипломатии".

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