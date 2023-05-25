Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив одного з обласних керівників СБУ і призначив заступника Малюку

Олександр ШумілінЧетвер, 25 травня 2023, 13:31
Зеленський звільнив одного з обласних керівників СБУ і призначив заступника Малюку
Сергій Наумюк. Фото: Трансперенсі Інтернешнл

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Служби безпеки України у Хмельницькій області Тараса Цюцюру і призначив нового заступника голови СБУ.

Джерело: указ президента

Деталі: Цюцюра очолював цю посаду з 28 жовтня 2020 року. Також іншим указом Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови СБУ.

Наумюк подавав свою кандидатуру на посаду директора НАБУ у 2022 році. Як свідчить його автобіографія на сайті Кабміну, у 2004 році здобув вищу економічну освіту у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси".

До того з відзнакою закінчив слідчо-криміналістичний факультет Луганського інституту внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію "юрист-спеціаліст".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Наш захист вдосконалюється швидше, ніж РФ змінює тактику
Робимо все, щоб нові винищувачі були в нашому небі якнайшвидше − Зеленський
Зеленський звернувся до народу Ірану через "Шахеди": Для чого вам цинічні вбивства?
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: