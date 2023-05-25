Зеленський звільнив одного з обласних керівників СБУ і призначив заступника Малюку

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Служби безпеки України у Хмельницькій області Тараса Цюцюру і призначив нового заступника голови СБУ.

Джерело: указ президента

Деталі: Цюцюра очолював цю посаду з 28 жовтня 2020 року. Також іншим указом Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови СБУ.

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Наумюк подавав свою кандидатуру на посаду директора НАБУ у 2022 році. Як свідчить його автобіографія на сайті Кабміну, у 2004 році здобув вищу економічну освіту у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси".

До того з відзнакою закінчив слідчо-криміналістичний факультет Луганського інституту внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію "юрист-спеціаліст".