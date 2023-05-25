Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский уволил одного из областных руководителей СБУ и назначил заместителя Малюку

Александр ШумилинЧетверг, 25 мая 2023, 13:31
Зеленский уволил одного из областных руководителей СБУ и назначил заместителя Малюку
Сергей Наумюк. Фото: Трансперенси Интернешнл

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Тараса Цюцюру и назначил нового заместителя председателя СБУ.

Источник: указ президента

Детали: Цюцюра возглавлял эту должность с 28 октября 2020 года. Также другим указом Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем председателя СБУ.

Реклама:

Наумюк подавал свою кандидатуру на должность директора НАБУ в 2022 году. Как свидетельствует его автобиография на сайте Кабмина, в 2004 году получил высшее экономическое образование в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности "Финансы".

До того с отличием окончил следственно-криминалистический факультет Луганского института внутренних дел МВД Украины по специальности "Правоведение" и получил квалификацию "юрист-специалист".

Темы: ЗеленскийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: