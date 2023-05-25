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Зеленский уволил одного из областных руководителей СБУ и назначил заместителя Малюку

Александр ШумилинЧетверг, 25 мая 2023, 13:31
Зеленский уволил одного из областных руководителей СБУ и назначил заместителя Малюку
Сергей Наумюк. Фото: Трансперенси Интернешнл

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Тараса Цюцюру и назначил нового заместителя председателя СБУ.

Источник: указ президента

Детали: Цюцюра возглавлял эту должность с 28 октября 2020 года. Также другим указом Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем председателя СБУ.

Наумюк подавал свою кандидатуру на должность директора НАБУ в 2022 году. Как свидетельствует его автобиография на сайте Кабмина, в 2004 году получил высшее экономическое образование в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности "Финансы".

До того с отличием окончил следственно-криминалистический факультет Луганского института внутренних дел МВД Украины по специальности "Правоведение" и получил квалификацию "юрист-специалист".

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Темы: ЗеленскийСБУ
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