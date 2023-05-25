На Київ суне гроза першого рівня небезпечності - гідрометцентр

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня у Києві очікується гроза – оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

Джерело: Український гідрометцентр у Facebook, пресслужба КМДА

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні!"

Реклама:

Деталі: Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Столична влада нагадала, що у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів, необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору", а якщо впало дерево чи зламалися гілки, можна телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду". Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників.