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На Київ суне гроза першого рівня небезпечності - гідрометцентр

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 13:46
На Київ суне гроза першого рівня небезпечності - гідрометцентр
Фото: Getty Images

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня у Києві очікується гроза – оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

Джерело: Український гідрометцентр у Facebook, пресслужба КМДА

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні!"

Деталі: Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Столична влада нагадала, що у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів, необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору", а якщо впало дерево чи зламалися гілки, можна телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду". Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників.

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Теми: погодаКиїв
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