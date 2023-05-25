На Киев надвигается гроза первого уровня опасности - гидрометцентр

В ближайший час с удержанием до конца суток 25 мая в Киеве ожидается гроза - объявлен І (желтый) уровень опасности.

Источник: Украинский гидрометцентр в Facebook, пресс-служба КГГА

Дословно: "В ближайший час с удержанием до конца суток 25 мая гроза. И уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!"

Детали: Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери, а в случае сильного ветра - держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Столичные власти напомнили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров, необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора", а если упало дерево или сломались ветви, можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя". Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей.