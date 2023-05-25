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Брежнєва та лідера в’єтнамських комуністів позбавили звання почесного громадянина Києва

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 травня 2023, 14:34
Брежнєва та лідера в’єтнамських комуністів позбавили звання почесного громадянина Києва
Леонід Брежнєв, скриншот

На пленарному засіданні Київради 25 травня депутати позбавили звання "Почесний громадянин Києва" колишнього керівника СРСР Леоніда Брежнєва та ще 5-х комуністичних діячів.

Джерело: телеканал "Київ"

Деталі: За відповідне рішення проголосували 82 депутати Київради.

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Окрім Брежнєва, почесне звання відібрали у Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та лідера комуністичної партії В’єтнаму Чионг Тіня Данг Сон Ку.

Нагадаємо: Звання "Почесний громадянин міста Києва" є відзнакою територіальної громади міста Києва та присвоюється громадянам України, іноземцям, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста; за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, бізнесу та інших сфер діяльності, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України - міста Києва та користуються загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва.

При цьому у рішенні Київміськради від 1 червня 2000 року окремим пунктом вказано, що "звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється особі рішенням Київської міської ради один раз і є довічним".

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Теми: КиївБрежнєв
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