Брежнєва та лідера в’єтнамських комуністів позбавили звання почесного громадянина Києва

На пленарному засіданні Київради 25 травня депутати позбавили звання "Почесний громадянин Києва" колишнього керівника СРСР Леоніда Брежнєва та ще 5-х комуністичних діячів.

Джерело: телеканал "Київ"

Деталі: За відповідне рішення проголосували 82 депутати Київради.

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Окрім Брежнєва, почесне звання відібрали у Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та лідера комуністичної партії В’єтнаму Чионг Тіня Данг Сон Ку.

Нагадаємо: Звання "Почесний громадянин міста Києва" є відзнакою територіальної громади міста Києва та присвоюється громадянам України, іноземцям, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста; за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, бізнесу та інших сфер діяльності, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України - міста Києва та користуються загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва.

При цьому у рішенні Київміськради від 1 червня 2000 року окремим пунктом вказано, що "звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється особі рішенням Київської міської ради один раз і є довічним".