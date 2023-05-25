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Брежнева и лидера вьетнамских коммунистов лишили звания почетного гражданина Киева

Станислав ПогориловЧетверг, 25 мая 2023, 14:34
Брежнева и лидера вьетнамских коммунистов лишили звания почетного гражданина Киева
Леонид Брежнев, скриншот

На пленарном заседании Киевсовета 25 мая депутаты лишили звания "Почетный гражданин Киева" бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева и еще 5-х коммунистических деятелей.

Источник: телеканал "Киев"

Детали: За соответствующее решение проголосовали 82 депутата Киевсовета.

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Кроме Брежнева, почетное звание отобрали у Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и лидера коммунистической партии Вьетнама Чионг Тиня Данг Сон Ку.

Напомним: Звание "Почетный гражданин города Киева" является отличием территориальной общины города Киева и присваивается гражданам Украины, иностранцам, которые сделали значительный личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города Киева, в дело обогащения национального культурного и духовного наследия города; за выдающиеся достижения в развитии науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, бизнеса и других сфер деятельности, в укреплении международного авторитета столицы Украины - города Киева и пользуются всеобщим уважением и авторитетом в территории

При этом в решении Киевгорсовета от 1 июня 2000 года отдельным пунктом указано, что "звание "Почетный гражданин города Киева" присваивается лицу решением Киевского городского совета один раз и является пожизненным".

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Темы: КиевБрежнев
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