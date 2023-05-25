На Київщині вибухнув бензовоз: загинув водій

Водій загинув у результаті вибуху бензовоза поблизу населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. Трагедія сталась близько 12 годині по автодорозі Харків − Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини".

Вдень на Київщині сталася аварія за участю бензовоза − він з’їхав у кювет і вибухнув, водій загинув. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram pic.twitter.com/RUnu1yjJEE May 25, 2023

Деталі: Повідомляється, що під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, у результаті чого сталось займання.

Фото з Telegram НЄбИтова

У ДСНС додали, що пожежу локалізували о 13:05 та повністю ліквідували о 13:40.

Фото з Telegram ДСНС

На місці події працювало 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.