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На Київщині вибухнув бензовоз: загинув водій

Ірина БалачукЧетвер, 25 травня 2023, 14:39
На Київщині вибухнув бензовоз: загинув водій
ФОТО З TELEGRAM НЄБИТОВА 

Водій загинув у результаті вибуху бензовоза поблизу населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини. 

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. Трагедія сталась близько 12 годині по автодорозі Харків − Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини".

Деталі: Повідомляється, що під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, у результаті чого сталось займання. 

 
Фото з Telegram НЄбИтова 

У ДСНС додали, що пожежу локалізували о 13:05 та повністю ліквідували о 13:40. 

 
Фото з Telegram ДСНС

На місці події працювало 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.

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Теми: Київська областьДТПвибух
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