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На Киевщине взорвался бензовоз: погиб водитель

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 14:39
На Киевщине взорвался бензовоз: погиб водитель
ФОТО ИЗ TELEGRAM НЕБЫТОВА 

Водитель погиб в результате взрыва бензовоза вблизи населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, ГСЧС в Telegram 

Прямая речь Небытова: "В результате взрыва бензовоза погиб водитель. Трагедия произошла около 12 часов по автодороге Харьков − Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области".

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Детали: Сообщается, что во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, в результате чего произошло возгорание. 

 
Фото Из Telegram Небытова 

На месте происшествия работает МЧС и сотрудники полиции. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото из Telegram ГСЧС

В ГСЧС добавили, что пожар локализовали в 13:05 и полностью ликвидировали в 13:40. На месте происшествия работало 36 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Темы: Киевская областьДТПвзрыв
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