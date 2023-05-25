На Киевщине взорвался бензовоз: погиб водитель

Водитель погиб в результате взрыва бензовоза вблизи населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Небытова: "В результате взрыва бензовоза погиб водитель. Трагедия произошла около 12 часов по автодороге Харьков − Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевской области".

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Вдень на Київщині сталася аварія за участю бензовоза − він з’їхав у кювет і вибухнув, водій загинув. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram pic.twitter.com/RUnu1yjJEE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2023

Детали: Сообщается, что во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, в результате чего произошло возгорание.

Фото Из Telegram Небытова

На месте происшествия работает МЧС и сотрудники полиции.

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Фото из Telegram ГСЧС

В ГСЧС добавили, что пожар локализовали в 13:05 и полностью ликвидировали в 13:40. На месте происшествия работало 36 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.