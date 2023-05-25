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Іран заявив про успішний тестовий запуск балістичної ракети

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 15:05

Іран оголосив, що провів успішний випробувальний запуск балістичної ракети з потенційною дальністю польоту 2000 км у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомили іранські державні ЗМІ.

Іранське державне телебачення показало кілька секунд відеозапису запуску модернізованої версії іранської балістичної ракети "Хорамшахр-4" з дальністю польоту 2000 км, здатної нести боєголовку вагою 1500 кг.

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Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ракета на рідкому паливі отримала назву "Хейбар", що є відсиланням до єврейського замку, захопленого мусульманськими воїнами в перші дні ісламу.

"Видатні характеристики ракети "Хейбар" вітчизняного виробництва включають швидку підготовку і час запуску, що робить її тактичною зброєю на додаток до стратегічної", – йдеться в повідомленні іранської преси.

Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, стверджує, що його зброя здатна досягти баз у регіоні його запеклих ворогів – Ізраїлю і США. Незважаючи на американську і європейську позицію, Іран каже, що продовжуватиме розвивати свою "оборонну" ракетну програму.

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"Наше послання ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну і її досягнення. Наше послання нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", – заявив міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштиані.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомляли, що Китай, Росія та Іран ведуть секретні переговори про постачання Ісламській Республіці ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. 

Також ЗМІ стверджували, що Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.

Теми: Іранзброя
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