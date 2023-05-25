Иран заявил об успешном тестовом запуске баллистической ракеты

Иран объявил, что провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью полета 2000 км в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщили иранские государственные СМИ.

Иранское государственное телевидение показало несколько секунд видеозаписи запуска модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с дальностью полета 2000 км, способной нести боеголовку весом 1500 кг.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что ракета на жидком топливе получила название "Хейбар", что является отсылкой к еврейскому замку, захваченному мусульманскими воинами в первые дни ислама.

"Выдающиеся характеристики ракеты "Хейбар" отечественного производства включают быструю подготовку и время запуска, что делает ее тактическим оружием в дополнение к стратегическому", – говорится в сообщении иранской прессы.

Иран, который имеет одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, утверждает, что его оружие способно достичь баз в регионе его заклятых врагов – Израиля и США. Несмотря на американскую и европейскую позицию, Иран говорит, что будет продолжать развивать свою "оборонительную" ракетную программу.

"Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше послание нашим друзьям заключается в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", – заявил министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.

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Напомним, в апреле СМИ сообщали, что Китай, Россия и Иран ведут секретные переговоры о поставках Исламской Республике ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

Также СМИ утверждали, что Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.