ПЦУ проситиме перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня

Православна церква України проситиме державну владу перенести державне свято День захисників і захисниць України, яке нині відзначається 14 жовтня, на 1 жовтня.

Джерело: митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в інтервʼю Радіо Свобода

Пряма мова: "Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності.

Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем".

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