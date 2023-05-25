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ПЦУ проситиме перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 15:16
ПЦУ проситиме перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня
Фото: Слово і діло

Православна церква України проситиме державну владу перенести державне свято День захисників і захисниць України, яке нині відзначається 14 жовтня, на 1 жовтня.

Джерело: митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в інтервʼю Радіо Свобода

Пряма мова: "Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності.

Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем".

Передісторія:

  • Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.
  • 14 жовтня 2014 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення свята — День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня (за церковним календарем – свято Покрови Пресвятої Богородиці).
  • 3 серпня 2021 року президент Зеленський підписав закон, згідно із яким, "День захисника України" змінюється на "День захисників і захисниць України".

Теми: церквасвяткування
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